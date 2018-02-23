Росія блокує голосування в ООН щодо 30-денне перемир'я у Сирії

Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денному перемир'я в Сирії, тому голосування по цьому документу довелося відкласти. Про це пише DW.

Через позиції Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Представник Москви в раді безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.

Оскільки Росія має право вето і може заблокувати будь-яку резолюцію РБ ООН, її голова, представник Кувейту Мансур аль-Отаиби переніс засідання з цього питання.

Нагадаємо, згідно з інформацією деяких ЗМІ, в результаті удару очолюваної США коаліції 7 лютого в Сирії загинули і отримали поранення в загальній складності близько 300 бійців пов'язаної з Кремлем приватної військової компанії "Вагнер", взяли участь у вилазці на стороні сил президента Сирії Башара Асада.

Зазначимо, що 7 лютого 2018 американський телеканал CNN опублікував зняті з безпілотника кадри удару, нанесеного 7 лютого в провінції Дейр-ез-Зор міжнародною коаліцією на чолі з США з провладним силам в Сирії.

Повідомлялося, що в результаті удару загинули більше 100 людей, серед загиблих були російські найманці. Чоловіки працювали у приватної військової компанії "Вагнер".

У МЗС РФ заявили про можливу загибель 5 росіян в Сирії в результаті авіаудару США.