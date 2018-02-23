Ще один міжнародний трейдер вийшов на український ринок газу

Міжнародна енергокомпанія Axpo Trading з головним офісом в Швейцарії відкрила своє представництво в Україні. Як повідомляє enkorr, компанія "Акспо Україна" була зареєстрована в Києві 20 лютого.

Засновниками виступають швейцарська Axpo Trading і люксембурзька Axpo International.

Статутний капітал української дочірньої компанії становить 28,9 млн гривень. Директором призначений Гліб Тімофіюк. Основна спеціалізація - торгівля природним газом.

Зазначається, що Axpo Trading - один з найбільших постачальників природного газу в Україну. Ця компанія почала поставки в 2014 році. Першим покупцем її ресурсу був державний НАК "Нафтогаз України", який купив близько 33 млн куб. м ресурсу.

Нагадаємо, у 2017 році свої представництва в Україні відкрили міжнародні трейдери Trafigura, MET Holding, AOT Energy, DufEnergy. Незабаром після відкриття офісів ці компанії почали прямі поставки газу в Україну.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз" зменшив ціни на газ на березень для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 14,1% та 12,3% відповідно порівняно із цінами на лютий 2018 року.