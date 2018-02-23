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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Швеція подвоїть оборонний бюджет та чисельність армії через дії РФ

23 лютого, 2018 - 16:16
Фото: Sören Andersson/TT

Швеція має намір збільшити чисельність Збройних сил з нинішніх 50 тисяч до 120 тисяч військовослужбовців до 2035 року. Про це йдеться у новій оборонній стратегії країни, представленій ЗС Швеції, повідомляє The Local, передає "ЄП".

У документі передбачається, що загальний оборонний бюджет повинен буде збільшуватися з сьогоднішніх 53 мільярдів крон ($6,5 мільярдів) на рік до приблизно 115 мільярдів крон на рік до 2035 року.

Формально документ називається "перспективне дослідження", він публікується кожні п'ять років і призначений, щоб направляти політичні рішення та визначає загальну оборонну стратегію Швеції.

"Існує кілька причин для подальшого розвитку військової оборони. Геополітичний глобальний розвиток непередбачуваний. Росія своїми діями в Грузії та Україні показала, що вона без вагань використає військову силу. Вона планує збільшити свої військові можливості після 2020 року", - йдеться в заяві Збройних сил.

У доповіді також йдеться про необхідність збільшення кількості армійських бригад, корветів, підводних човнів та винищувачів, а також збільшення ресурсів для посилення можливостей кібернетичної розвідки Швеції.

Швеція в останні роки зробила низку кроків для посилення своєї оборони, включаючи розміщення постійних військ на острові Готланд та відновлення обов’язкової військової служби.

Джерело: Європейська правда

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