Словацька компанія може вкласти 200 млн дол. у газовидобування в Україні

Власним видобутком газу в Україні зацікавилися іноземні інвестори. Зокрема, про свій масштабний вихід на ринок з наміром реалізувати великий проект з видобутку природного газу на Юзівській ділянці (родовище газоносних сланців, розташоване в межах Донецької та Харківської областей) заявила словацька нафтогазова компанія NAFTA.

Про це розповів Йозеф Левоча, начальник департаменту розвідки і видобутку NAFTA, під час робочої зустрічі з представниками Асоціації газодобувних компаній України, йдеться в прес-релізі асоціації газодобувних компаній в Україні, передають "Українські Новини".

"Ваша країна має великий ресурсний потенціал для реалізації нафтогазових проектів, і ми впевнені, що Україна незабаром може стати енергетично самодостатньою державою. Наша компанія є лідером в області розвідки і видобутку вуглеводнів в Словаччині, ми використовуємо сучасні технології в своїй роботі і готові поділитися успішним досвідом для розвитку українського газовидобутку", - сказав Левоча.

Представники компанії NAFTA розповіли про свої плани участі в проекті реалізації угоди про розподіл продукції і готовності взяти зобов'язання по бурінню не менше 15 нових свердловин на Юзівській ділянці і інвестувати до 200 млн доларів у розвідку в перші 5 років.

Голова правління Асоціації газодобувних компаній України Данило Майданик зазначив, що в український газодобувний сектор за останні роки не приходили репутаційні інвестори, готові брати на себе великі зобов'язання і ризики по розробці великих газових площ.

"Інтерес словацької компанії також є хорошим сигналом для інших потенційних інвесторів. Ми впевнені, що стимулююче оподаткування нової газовидобутку, яке діє з цього року буде сприяти залученню все великих іноземних гравців та сучасних технологій в галузь, що значно вплине на зростання виробництва", - сказав Майданик.

"Ми завжди вітали і підтримували прихід компетентних інвесторів в газодобувний сегмент, що володіють фінансовими можливостями, досвідом і бажанням реалізовувати нові проекти в Україні. Ми впевнені, що розширення кола іноземних гравців буде сприяти розвитку сектора, поглиблення конкуренції на ринку і головне – наблизить Україну до енергетичної незалежності", - підкреслив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опимах.