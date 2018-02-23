США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів

Мінфін США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін, передає ЄП.

"Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити – робота триває. Я повернуся сюди у наступні декілька тижнів щоб поговорити про це", - сказав він.

"Ми продовжуємо розглядати втручання у вибори. Ми тісно співпрацюємо з ФБР і вони дають нам найновішу інформацію. І у разі необхідності ми розглянемо наявну у них інформацію щодо приватних осіб" - додав Мнучін.

Нагадаємо, що США запускають найбільший в історії пакет санкцій проти КНДР.