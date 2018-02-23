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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

США закликали РФ погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі

23 лютого, 2018 - 09:37
Фото Reuters

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт, передає Радіо Свобода.

"Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, знаходяться в небезпеці кожен день", - заявила Науерт.

Вона також зазначила, що Росії не під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі.

"Росія неодноразово демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. США знову закликають Росію наказати своїм підручним силам реалізувати повне припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння з Східної України і погодитися на миротворчу місію ООН", - додала Науерт.

Свій план по введенню миротворчої місії на Донбас запропонували також США. Відомо, що він складається майже з 30 пунктів, одним з яких є розширення зони присутності місії і збільшення її чисельності. Крім того, ЗМІ, посилаючись на джерела в Білому домі, повідомляли, що США мають намір запропонувати розмістити на сході України 20 тис. миротворців. Цей план обговорювався під час зустрічі у Белграді помічника президента РФ владислава Суркова зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером, і як відомо, по більшості пунктів Москва його не підтримує.

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