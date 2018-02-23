США запускають найбільший в історії пакет санкцій проти КНДР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують “найбільший в історії” пакет санкцій проти Північної Кореї, щоб посилити тиск на країну-затвірника через її ядерні і ракетні програми, передає УНН.

Згідно із заявою на сайті казначейського департаменту США, санкції Міністерства фінансів США будуть направлені на одну особу, 27 компаній та 28 суден, розглядаючи найбільшу проблему національної безпеки адміністрації Трампа.

“Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший пакет нових санкцій по відношенню до північнокорейського режиму”, — заявив Трамп під час виступу у п’ятницю.

Раніше делегація КНДР зірвала переговори з віце-президентом США .