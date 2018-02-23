Стали відомі всі можливі суперники "Динамо" в Лізі Європи

Стали відомі всі 16 учасників 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18. В 1/8 фіналу ЛЄ пробився представник України - київське "Динамо", яке пройшло за сумою двох матчів грецький АЕК (1:1, 0:0). Про це повідомляє "Укрінформ".

На цій стадії ЛЄ зіграють: "Динамо" (Україна), "Арсенал" (Англія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Атлетико" (Іспанія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Атлетик" (Іспанія), "Марсель" (Франція), "Спортинг" (Португалія), "Ліон" (Франція), "Вікторія" (Чехія), "Лаціо" (Італія), "Локомотив" (Росія), "Мілан" (Італія), ЦСКА (Росія), "РБ Зальцбург" (Австрія), "Зеніт" (Росія).

Найбільше представництво в 1/8 фіналу ЛЄ у Росії - відразу три команди. По два клуби залишилося у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого в Швейцарії. Київське "Динамо" точно не зможе зіграти з ЦСКА, "Зенітом" і "Локомотивом" - після початку військового конфлікту на Донбасі українські та російські клуби розводять по сітці.

Перші матчі 1/8 фіналу зіграють 8 березня, матчі-відповіді - 15 березня.

Фінал Ліги Європи-2018 відбудеться 16 травня в Ліоні.