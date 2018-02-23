Світоліна виходить у фінал турніру в Дубаї

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна у півфінальному турнірі WTA Premier у Дубаї протистояла німкені Анжелік Кербер. Як і рік тому, спортсменки зійшлися у двобої. І знову переможницею гри вийшла Еліна Світоліна.

Протягом перших геймів спортсменки обмінювалися брейк-пойнтами, поки при рахунку 3:2 українка не змогла закріпити свою перевагу і в підсумку звести сет на свою користь. Із чотирьох подальших геймів Кербер взяла лише один.

У другому сеті Анжелік Кербер взяла брейк-пойнт – 2:2, але взяти гейм на своїй подачі вже не змогла. Українка знову виграла чотири з п’яти геймів і гарантувала собі місце в фіналі турніру.

Так, удруге поспіль Еліна Світоліна побореться за титул звітного турніру. У фіналі її суперницею стане 24-п ракетка світу, росіянка Дар’я Касаткіна. Статистика очних зустрічей Світоліної та Касаткіної налічує два матчі, які українка завершувала на свою користь.

Богдан Проскуров