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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

У Китаї завершили будівництво найдовшого морського моста у світі

23 лютого, 2018 - 10:50

У Китаї завершили будівництво найдовшого морського моста у світі. У лютому держкомісія дозволила почати його випробування, повідомляє meduza.io.

"Міст зв'язав Гонконг, Чжухай і Макао. Довжина споруди, яка включає три штучні острови та підводний тунель (також найдовший у світі) — 55 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Будівництво мосту тривало упродовж воьми років. Вартість проекту оцінюється в 110 мільярдів юанів (майже 16 мільярдів доларів).

Міст, за словами його творців, здатний витримати землетрус магнітудою 8 і має прослужити щонайменше 120 років.

Для руху транспорту міст планують відкрити у другій половині 2018 року.

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