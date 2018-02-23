У Луцьку в історичний кінотеатр хочуть поселити центр зайнятості

Таку пропозицію розглядали на засіданні депутатської комісії з питань комунального майна і приватизації. Колишній кінотеатр «Батьківщина» є наразі єдиним у Луцьку архітектурним комплексом-пам’яткою, причому в історичному місці, на П’ятницькій гірці. Споруджений він до Другої світової війни, коли Волинь входила до складу Польщі, архітектором Красінським. Навіть у роки війни тут показували кінофільми. Споруда історична, цікава в архітектурному вирішенні, зал був з чудовою акустикою.

Свого часу, у 1993 році, кінотеатр передали Волинській телерадіокомпанії. Багато років з бюджету сюди вкладали величезні кошти, але нічого фундаментального тут так і не створили, приміщення пустувало. Нині тут хочуть поселити тут Центр зайнятості, а в споруді, яку займає цей Центр, облаштувати дитячий садок. Така ідея викликає несприйняття лучан. У місті нема концертного залу для філармонії. Його у приміщенні колишнього Будинку офіцерів хотів облаштувати ще покійний голова Волинської ОДА Борис Клімчук, але споруда виявилась на балансі технічного університету, котрий і сам не гам, і комусь не дам. Будинок офіцерів руйнується... Щодо колишнього кінотеатру, то думки однозначні: це культурний центр. Про це каже режисер театру-студії «ГаРмИдЕр» Руслана Порицька (нині театр виступає у старезному приміщенні ще одного колишнього кінотеатру, «Мир»). Каже мистецтвознавець Олена Романюк: «Це ж можна було спорудити Ретро-кінотеатр і демонструвати там класику світового кінематографу. Впевнена, що у Луцьку ще лишилися люди, яким було б цікаво дивитися хороші мистецькі фільми. Колись там була хороша акустика – можна було б влаштовувати камерні концерти, творчі зустрічі, тощо... Там було досить просторе фойє, де можна було б проводити фото чи художні виставки, облаштувати затишне кафе... Більш не пристосованого приміщення для Центру зайнятості годі шукати. Це глядацький зал без вікон, будуть переобладнувати під кабінети? Чи може будуть вибивати діри у стінах і вставляти туди білі пластикові вікна?..» Дешевше збудувати нове приміщення для Центру зайнятості, як це зробили у райцентрах Волині, ніж переобладнали кінотеатр.

Чи прислухаються депутати до думки лучан? І, врешті, до здорового глузду також.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк