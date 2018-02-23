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У Порошенка розповіли про пріоритетні євроінтеграційні завдання

23 лютого, 2018 - 13:05
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає УНН.

"Серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС", - сказала вона.

Як повідомлялося, рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%. Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений у п'ятницю 23 лютого на конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію".

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