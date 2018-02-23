У Порошенка розповіли про пріоритетні євроінтеграційні завдання

Серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає УНН.

"Серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС", - сказала вона.

Як повідомлялося, рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%. Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений у п'ятницю 23 лютого на конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію".