У Рівному намагалися спалити редакцію місцевого видання

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом підпалу офісу інформаційного агентства у Рівному. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про підпал офісу на вулиці Дубенська надійшло до поліції вчора, 22 лютого, близько 19:30. На місце події прибули слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. На першому поверсі двохповерхового приміщення знаходиться офіс інформаційного агентства.

“За попередньою інформацією невідомий чоловік зайшов до будинку, залишив там дві пластикові пляшки з бензином та підпалив їх. Вогонь побачив син потерпілого, 37-річного місцевого мешканця, який у цей момент зійшов з другого поверху та відразу кинувся кликати на допомогу. Вогнем пошкоджена кімната офісного приміщення та знищені меблі. Ніхто не постраждав. 37-річний господар будинку пов’язує цю подію зі своєю професійною діяльністю”, - йдеться в повідомлені.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу у поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські розшукують зловмисника та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, поліція розпочала службову перевірку щодо подій 21 лютого у Оболонському районному суді Києва, де правоохоронці обшукували журналістів.