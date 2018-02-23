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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

У Таллінн прибув американський ЗРК Patriot

23 лютого, 2018 - 17:53
Фото: ERR.ee

Військовослужбовці США в п'ятницю представили в Таллінні одну установку зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

Про це повідомляє ERR.ee.

Головна мета доставки установки в Естонію - відпрацювання співробітництва з естонськими ВПС. За планами, Patriot також використають на параді Сил оборони в річницю Республіки 24 лютого.

Установка Patriot, яка прибула в Естонію,  належить дислокованому в Європі протиракетному командуванню сухопутних військ і входить до складу розміщеної в Європі протиракетної системи США.

Залежно від типу ракети дальність дії може досягати 160 км, а висота 25 км.

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