У Таллінн прибув американський ЗРК Patriot

Військовослужбовці США в п'ятницю представили в Таллінні одну установку зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

Про це повідомляє ERR.ee.

Головна мета доставки установки в Естонію - відпрацювання співробітництва з естонськими ВПС. За планами, Patriot також використають на параді Сил оборони в річницю Республіки 24 лютого.

Установка Patriot, яка прибула в Естонію, належить дислокованому в Європі протиракетному командуванню сухопутних військ і входить до складу розміщеної в Європі протиракетної системи США.

Залежно від типу ракети дальність дії може досягати 160 км, а висота 25 км.