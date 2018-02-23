У Вінниці відкрили меморіал Героям Небесної Сотні на однойменному майдані (фото)

Скульптурну композицію «Дерево Свободи», яка присвячена загиблим під час Революції Гідності, відкрили на майдані Героїв Небесної Сотні, що в центрі міста. В урочистій церемонії взяли участь понад 30-ть родини загиблих героїв, які приїхали до Вінниці з різних куточків України, а також представники громадських організацій, влади та небайдужі городяни. 23 лютого для цієї знакової події обрали не випадково. Саме у цей день чотири роки тому Вінниця проводжала в останню путь Героя Небесної Сотні Максима Шимка.

«Дякую громаді міста Вінниці, що вони пам’ятають Небесну Сотню. Знають, що хлопці поклали своє життя за те, щоб всім краще жилося. Люди всі пам’ятають Майдан, бо саме з нього починалася Україна, хоча їй вже було 25 років, та її воля була ще не настільки стверджена, як була стверджена Небесною Сотнею. З цього почався новий час нашої рідної і любої України», – сказала матір Героя Небесної Сотні Максима Шимка Зоя Кузьменко, якій разом із сином загиблого майданів ця Леоніда Полянського – Едуардом надали право відкрити пам’ятник.

Ініціатором спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні виступив Благодійний фонд «Подільська громада». Він профінансував роботи з виготовлення і встановлення пам’ятника в розмірі близько 500 тисяч гривень. Скульптурна композиція «Дерево Свободи» виконана у вигляді вишні, з якої опадає цвіт – 107 квіток, що символізуватимуть Героїв, загиблих під час розстрілів на Майдані зимою 2014 року. Автором композиції став молодий скульптор Борис Данилюк.

«Коли ми з сестрою почали розробляти цей проект, ми не знали яким він буде і наше завдання було створити символ, який би увіковічнив подвиг наших Героїв і натякнув, що у нас ще не все загублено і Україна буде процвітати, – зауважує Борис Данилюк. – Ми вивчали культурологію, етнографію, літературу і постійно стикалися з таким символом, як вишня. Вишневу гілку вішали біля хати, щоб відганяти нечисту силу, і в кого не росла вишня на подвір’ї, то там жили нечисті люди. Сама вишня втілює образ Матері-Батьківщини, а її квіти – воїнів світла, які захищають рідну землю від ворогів. Падаючі квітки – це тіла загиблих героїв, які віддали життя за нашу державу. Тому, на нашу думку, саме вишня мала би відобразити той подвиг і увіковічнити пам’ять про загиблих Героїв Небесної Сотні».

Мати загиблого Василя Мойсея пані Єлизавета з Луцька назвала задум автора досить символічним. Її син мріяв висадити біля своєї хати вишневий садок, щоб було місця, де дітям погратися.

«Коли мій Вася йшов на Майдан, я не могла його стримати, бо то було б не правильно. У останній телефонній розмові він сказав мені: «Мамо, перемога буде за нами, і коли я повернуся додому, то висаджу біля нашої хати вишневий сад, щоб вишні цвіти і діти тішилися. І сьогодні вишня зацвіла… У пам’ять про всіх наших дітей, – каже пані Єлизавета. – Мій син був патріотом, але не знала, що я народила героя. Він щоразу казав мені: «Мамо, я хочу добитися чого великого, стати корисним своїй країні, щоб мої діти мною пишалися». Я не знала, чого він хоче добитися у житті, не знала що він стане героям, не знала, що посмертно».

Церемонія відкриття чи не вперше відбулася без гучних владних промов. Своїми враженнями і спогадами ділилися лише родини загиблих Героїв та очевидці Майдану.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора