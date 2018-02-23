Укравтодор планує збільшити штрафи за перевищення швидкості

В.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак виступає за збільшення суми штрафів за перевищення швидкості на дорогах, а також за збільшення штату поліції.

Про це керівник Укравтодору сказав у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо зареєструвати обмеження в 40, 50, 60 км/год, але якщо хтось не буде штрафувати за перевищення швидкості, то закон не буде працювати. Це первинне завдання - збільшення штату поліції та збільшення штрафів", - заявив Новак.

За його словами, для вирішення проблеми перевищення швидкості та зниження рівня смертності на дорогах необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості та змінити закон про фотофіксацію.

"Тільки так ми будемо мати реальний результат щодо порушення швидкісного режиму та скорочення смертності. Але я розумію, що це непопулярна думка, особливо серед водіїв", - зазначив очільник Укравтодору.

Новак наголосив, що рішення про збільшення граничної швидкості на дорогах - в першу чергу питання поліції, комунальних влад або власника дороги.

"Вони повинні вирішити питання щодо швидкості. Якщо є можливість і дорога на два-три-чотири смуги - то, звичайно, можна збільшити швидкість на такій дорозі. Ми запропонували основну загальну умову по дорогах в населених пунктах - із 60 км/год знизили до 50 км/год. В інших країнах ЄС, наприклад, ідуть переговори на предмет зниження ще з 50 км/год до 30 км/год у спеціальних зонах, в центрах міст", - заявив Новак.