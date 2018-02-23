Українська актриса знялася у голлівудському блокбастері

Українська актриса Іванна Сахно зіграла роль одного з кадетів у фантастичному фільмі-екшн «Тихоокеанський рубіж: Повстання».

В кінодистриб'юторській компанії «B&H» повідомили, що в український прокат фільм вийде 22 березня 2018 року, передає Укрінформ.

«Грати у фантастичному екшні це велике фізичне навантаження. Зйомки фільму тривали п'ять місяців і проходили у Австралії і Китаї», - зазначила Сахно.

Актриса спеціально приїжджала до Києва, щоб самостійно озвучити свою героїню в українській версії фільму; її персонаж на великих екранах України заговорить власним голосом і її рідною мовою.

За словами актриси, для зйомок у фільмі їй довелось кардинально змінити зачіску, тренуватись майже щодня по чотири години і харчуватись за програмою дієтолога, щоб набрати масу тіла.

«Я мала довге волосся, але воно не вписувалось в характер моєї героїні, тому мене підстригли під хлопця. Дівчина, яку я граю, дуже сильна і наполеглива. Вона втратила батьків під час атаки Кайдзю і пройшла нелегкий шлях, щоб потрапити до програми навчання пілотів Єгеря. Кадети стали її сім'єю», - розповіла про свою роль Сахно.

За її словами, костюми одягались майже годину і важили по 15 кілограм, а оскільки їх не можна було знімати протягом знімального дня, актори не могли ні їсти, ні пити. “Потрібно було дуже багато бігати, вивчати складну хореографію бійок, рухи пілотів в Єгері. Фільм навчив мене набагато сильнішої дисципліни. Це дуже великий досвід працювати з такими професіоналами на знімальному майданчику», - зазначила актриса.

«Тихоокеанський рубіж: Повстання» - це продовження відомої франшизи від продюсера Гільєрмо дель Торо.

Режисер фільму Стівен С. Денайт (серіал «Шибайголова», сценарист серіалу «Спартак»), у ролях: Джон Боєга («Зоряні війни: Пробудження сили», «Зоряні війни: Останні джедаї»), Скотт Іствуд («Форсаж 8», «Лють»), Тянь Цзин («Велика стіна»).