"Укрзалізниця" підписала угоду з американською General Еlectric на виробництво локомотивів

"Укрзалізниця" підписала рамкову угоду з американською компанією General Еlectric Transportation на модернізацію і виробництво локомотивів. Церемонія підписання відбулася у присутності президента Петра Порошенка та посла США в Україні Марі Йованович, повідомляє "Укрінформ".

Угода, зокрема, передбачає модернізацію локомотивного парку та будівництво нових локомотивів.

Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі - 10%, пізніше - 40%.

Нагадаємо, 2 грудня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.