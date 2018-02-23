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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

"Укрзалізниця" підписала угоду з американською General Еlectric на виробництво локомотивів

23 лютого, 2018 - 16:01
Фото Укрінформ

"Укрзалізниця" підписала рамкову угоду з американською компанією General Еlectric Transportation на модернізацію і виробництво локомотивів. Церемонія підписання відбулася у присутності президента Петра Порошенка та посла США в Україні Марі Йованович, повідомляє "Укрінформ".

Угода, зокрема, передбачає модернізацію локомотивного парку та будівництво нових локомотивів.

Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі - 10%, пізніше - 40%.

Нагадаємо, 2 грудня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.

 

Джерело: Укрінформ

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