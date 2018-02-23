В Індійському океані створили захищені території площею з Британію

Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території площею з Велику Британію. Про це повідомляє ВВС Україна.

В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод.

Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб запобігти подальшому завданню шкоди морській флорі та фауні.

Створений актором Леонардо ДіКапріо фонд є одним з інвесторів, які працювали над угодою.

Володар "Оскара" зазначив: "Ці зусилля допоможуть народу Сейшельських островів захистити свій океан для майбутніх поколінь і слугуватимуть моделлю майбутніх проектів з охорони морських територій в усьому світі".

Президент Сейшельських островів Денні Фор наголосив: "Наш великий океан дає можливості для розвитку, а також відповідальність.

"Плануючи належним чином захист нашого природного середовища, ми можемо бути впевнені, що ми також захищаємо наших людей та їх життєдіяльність від непевного майбутнього», - додав він.