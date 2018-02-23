Історія зобов’язує не лише її знати, але і творити її.
Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

В Одесі десятки людей у балаклавах і озброєні арматурою захопили санаторій

23 лютого, 2018 - 11:35
Фото: dumskaya.net

В Одесі кілька десятків людей у балаклавах і озброєні арматурою захопили територію та адміністративний корпус санаторію "Лермонтовський", передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, захоплення почалося близько 6:00 години ранку. Наразі співробітники і керівництво санаторію залишаються за територією комплексу.

На місці інциденту присутні кілька співробітників поліції, проте активних дій вони поки не чинять.

За даними видання "Думская.net", люди в балаклавах є співробітниками приватної охоронної фірми.

"Загарбниками керує представник державного підприємства (санаторій оспорюють один у одного Міністерство юстиції і "Укрпрофоздоровниця", - ред.), який стверджує, що вони діють законно. Але насьогодні вступило в силу рішення, яке скасувало передачу санаторію Мін'юсту. Не маючи можливості зайти законним шляхом, державне підприємство скоює злочин при потуранні поліції. Поліція тягне час", - заявив адвокат Ілля Халдай, який захищає інтереси чинної адміністрації "Лермонтовського".

Він додав, що в будівлі знаходиться обладнання санаторію та особисті речі співробітників.

За словами директора санаторію Дмитра Антипова, чоловіки в балаклавах відключили "Лермонтовський" від електрики, повністю паралізувавши його роботу.

"Ми цілорічний санаторій, у нас зараз лежать люди після інсультів, інфарктів, співробітники не можуть пройти на роботу. На жаль, свавілля триває", - заявив Антипов.

Конфлікт навколо санаторію "Лермонтовський" триває з 2011 року. На території санаторію знаходяться об'єкти нерухомості загальною площею близько 12,7 тис. кв. м, а сам санаторій розташований недалеко від узбережжя в центральній частині Одеси.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

На курорті у Єгипті вбили українку
Бібліотеку Євгена Сверстюка передали університету у Луцьку
У Вінниці відкрили меморіал Героям Небесної Сотні на однойменному майдані (фото)
Данилюк розповів, як можна легалізувати лотерейний бізнес
Гройсман пропонує оновити норми будівництва багатоповерхівок
Борг Києва за тепло становить 5,18 млрд грн

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 