В Одесі десятки людей у балаклавах і озброєні арматурою захопили санаторій

В Одесі кілька десятків людей у балаклавах і озброєні арматурою захопили територію та адміністративний корпус санаторію "Лермонтовський", передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, захоплення почалося близько 6:00 години ранку. Наразі співробітники і керівництво санаторію залишаються за територією комплексу.

На місці інциденту присутні кілька співробітників поліції, проте активних дій вони поки не чинять.

За даними видання "Думская.net", люди в балаклавах є співробітниками приватної охоронної фірми.

"Загарбниками керує представник державного підприємства (санаторій оспорюють один у одного Міністерство юстиції і "Укрпрофоздоровниця", - ред.), який стверджує, що вони діють законно. Але насьогодні вступило в силу рішення, яке скасувало передачу санаторію Мін'юсту. Не маючи можливості зайти законним шляхом, державне підприємство скоює злочин при потуранні поліції. Поліція тягне час", - заявив адвокат Ілля Халдай, який захищає інтереси чинної адміністрації "Лермонтовського".

Він додав, що в будівлі знаходиться обладнання санаторію та особисті речі співробітників.

За словами директора санаторію Дмитра Антипова, чоловіки в балаклавах відключили "Лермонтовський" від електрики, повністю паралізувавши його роботу.

"Ми цілорічний санаторій, у нас зараз лежать люди після інсультів, інфарктів, співробітники не можуть пройти на роботу. На жаль, свавілля триває", - заявив Антипов.

Конфлікт навколо санаторію "Лермонтовський" триває з 2011 року. На території санаторію знаходяться об'єкти нерухомості загальною площею близько 12,7 тис. кв. м, а сам санаторій розташований недалеко від узбережжя в центральній частині Одеси.