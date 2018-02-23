В Острозькій академії відбулася дискусія до річниці з дня народження Уласа Самчука

В Острозькій академії до 113-річниці з дня народження Уласа Самчука вчора відбулася дискусія «Письменник на війні: конфлікт етики й естетики» між студентами-філологами, політологами, істориками, а також аспірантами та викладачами.

Модерував дискусію аспірант, випускник Літньої школи журналістики «Дня» Олександр Подвишенний.

Як зазначив Олександр, постать Уласа Самчука певний час була заборонена, радянська ідеологія нав'язувала читачам образ нацистського колаборанта, але всі знають, що це неправда. «Сьогодні ми відкриваємо Самчука по-новому, автор був орієнтований у своїй белетристиці на Захід, вважаючи, що такий тип ідентичності й ментальності допоможе якомога швидше здобути українську державність. Люди такого штибу, як Самчук, були лідерами суспільної думки, з ними радились і до них прислухались! Для сучасних читачів Улас Самчук теж буде актуальним, варто лише реабілітувати його пам'ять», — зазначив Олександр Подвишенний.

Під час дискусії обговорювали естетику творчості Уласа Самчука, полемізували з приводу того, хто ж такий Самчук — митець чи політик, аналізували роль його смислів у розумінні ситуації в Україні того часу й сьогодні.

“Улас Самчук — постать, народжена найжорстокішою епохою в історії України, яка зламала і знищила сотні українських митців. Цей письменник своїми політичними поглядами провокує і зараз чимало дискусій, але його літературну діяльність важко переоцінити. Він першим наважився закарбувати на аркушах «Марії» нелюдські шаленства голодомору 1932-1933 років. Внутрішня непокора і любов до країни, яка його своєчасно «не зрозуміла», сформувала непересічну, високоосвічену особистість, яка всім своїм єством відчувала трагедію своєї нації. Він глибоко розумів важливість ролі письменника для тієї доби, яка руйнувала і нищила тисячі життів. Письменник намагався дати народові ту правду, яку так потребували заярмовані режимом українці, і ті, хто обрав шлях еміграції. Він був істинним літописцем своєї епохи, який заслуговує не лише всім відомої премії Нобеля, а й найвищої оцінки — визнання і шани свого народу», — прокоментувала студентка спеціальності «Українська мова та література» Ольга Юрчук.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог