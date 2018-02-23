Внаслідок обстрілів передмістя Дамаску за 3 доби загинули 370 людей

За три доби в результаті обстрілів повстанських районів Східної Гути в передмісті Дамаску в Сирії кількість загиблих збільшилася до 370 чоловік. Про це заявив у четвер, 22 лютого, координатор гуманітарної допомоги ООН щодо кризи в Сирії Панос Моумцис, передає Reuters.

"Після всіх цих кадрів, що надійшли зі Східної Гути за останні 72 години, якщо це не переконає членів Ради Безпеки ООН, держав Ради, у необхідності припинення вогню, чесно кажучи, ми не знаємо, що тоді їх переконає", - сказав Моумцис.

За його словами, близько 390 тис. цивільних осіб бояться виходити зі своїх будинків, а вода, продукти харчування і електрика закінчилися. В одній з областей 80% людей жили у підвалах.

"Таке відчуття, що ніхто не слухає, що немає реакції, політичної сили та можливості вплинути, зупинити різкий наступ", - зазначив він.

Моумцис підкреслив, що для вирішення цієї проблеми ООН потребує 3,5 млрд доларів на 2018 рік, але план фінансується лише на 5%.

Нагадаємо, у лютому в Сирії кількість смертей внаслідок повітряних ударів по Східній Гуті за чотири дні досягла близько 200. 6 лютого авіація президента Сирії Башара Асада вдарила по східній частині району Гута, неподалік від Дамаска, що призвело до руйнувань і жертв серед мирного населення.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив про те, що щонайменше 85 мирних жителів загинуло впродовж перших 10 днів 2018 року в передмісті Дамаска - Східній Гуті, блокованій силами режиму Асада.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна — багатогранний, багаторівневий збройний конфлікт, що почався як локальне громадянське протистояння і поступово переріс у повстання проти режиму Башара Асада. З плином часу у нього виявилися втягнутими не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Військові дії під час конфлікту відрізняються крайньою жорстокістю і масовими стражданнями мирного населення. Кількість жертв війни, за даними ООН, становить від 300 до 500 тис. До того ж мільйони жителів країни стали біженцями.