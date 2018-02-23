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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

ЄC проаналізує виконання Україною Угоди про асоціацію

23 лютого, 2018 - 18:51
Фото Reuters

Європейський союз розпочне моніторинг виконання Україною Угоди про асоціацію.

Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає УНН.

“Україна готова до першого моніторингу з  боку  ЄС щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію”, - заявила вона.

Нагадаємо, що Швеція подвоїть оборонний бюджет та чисельність армії через дії РФ.

Джерело: УНН

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