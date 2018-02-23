За день бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби 23 лютого в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку бойовиків.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. У результаті цих дій не постраждав жоден український захисник", – йдеться в повідомленні

За інформацією, на луганському напрямку противник з 82-мм мінометів і гранатометів обстріляв українські позиції у районі Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював захисників Троїцького, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Новоолександрівки.

На інших ділянках фронту порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.