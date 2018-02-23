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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

За день бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ

23 лютого, 2018 - 20:26
Фото Reuters

Від початку доби 23 лютого в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку бойовиків.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. У результаті цих дій не постраждав жоден український захисник", – йдеться в повідомленні

За інформацією, на луганському напрямку противник з 82-мм мінометів і гранатометів обстріляв українські позиції у районі Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював захисників Троїцького, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Новоолександрівки.

На інших ділянках фронту порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: День

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