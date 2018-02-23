Закон про реінтеграцію Донбасу опублікували у газеті ВРУ

Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" від 23 лютого.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.

При цьому глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

Водночас, за його словами, цей закон визначає та встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.