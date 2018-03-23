Афіни й Скоп'є почали нові переговори щодо назви Македонії

Македонія та Греція розпочали "важливі переговори" для вирішення багаторічної суперечки щодо назви колишньої югославської республіки Македонія.

Про це повідомляє АР.

"Міністри закордонних справ Македонії та Греції заявили, що обидві їхні країни розпочали важливі переговори, щоб вирішити багаторічну суперечку щодо назви колишньої югославської республіки", - йдеться у повідомленні.

Міністри Нікола Димитров та Нікос Котзіас заявили у п'ятницю на спільній прес-конференції у Скоп'є, що вирішення суперечки є необхідною "інвестицією у майбутнє".