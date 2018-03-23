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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Британські дипломати покинули сьогодні посольство в Москві

23 березня, 2018 - 15:02
Фото Reuters

Британські дипломати, яких було вирішено вислати з Росії, сьогодні покинули посольство в Москві. Уточнюється, що з території посольства виїхало кілька мікроавтобусів, в яких перебували дипломати, котрі потрапили під санкції, та їхні сім'ї. Решта співробітників посольства проводжала їх, вийшовши на двір, оплесками.

Нагадуємо, висилання британських дипломатів з Росії було заявлено як крок у відповідь на аналогічну санкцію з боку Лондона.

4 березня екс-співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його донька Юлія зазнали впливу нервово-паралітичної речовини в Солсбері, Велика Британія. Британська влада звинуватила РФ у причетності до отруєння і вислала з країни 23 дипломатів.

Джерело: 112 Україна

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