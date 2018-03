Червоний хрест направив до окупованого Донбасу понад 200 тонн будматеріалів

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповану територію Донбасу понад 190 тонн будівельних матеріалів, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"За минулу добу через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України попрямувало 11 вантажних автомобілів від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж продовольчого, медичного та будівельного призначення загальною вагою більше 220 тонн", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний комітет Червоного Хреста також доставив обладнання, ща має допомогти компанії “Вода Донбасу” забеспечити водою окуповані території. Про це повідомили на сторінці Червоного Хреста у Twitter.

"#WorldWaterDay - один раз на рік, але цілий рік ми реагуємо на надзвичайні ситуації та допомагаємо постачальникам води з довгостроковими проектами. Дане обладнання, відправлене “Воді Донбасу” в Донецьку, буде використано для покращення роботи першої підйомної насосної станції трубопроводів Південного Донбасу", - йдеться у повідомленні.

