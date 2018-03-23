Червоний хрест направив до окупованого Донбасу понад 200 тонн будматеріалів

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповану територію Донбасу понад 190 тонн будівельних матеріалів, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"За минулу добу через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України попрямувало 11 вантажних автомобілів від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж продовольчого, медичного та будівельного призначення загальною вагою більше 220 тонн", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний комітет Червоного Хреста також доставив обладнання, ща має допомогти компанії “Вода Донбасу” забеспечити водою окуповані території. Про це повідомили на сторінці Червоного Хреста у Twitter.

"#WorldWaterDay - один раз на рік, але цілий рік ми реагуємо на надзвичайні ситуації та допомагаємо постачальникам води з довгостроковими проектами. Дане обладнання, відправлене “Воді Донбасу” в Донецьку, буде використано для покращення роботи першої підйомної насосної станції трубопроводів Південного Донбасу", - йдеться у повідомленні.

#WorldWaterDay is once a year, but all year round we respond to emergencies & help water providers w/ long-term projects. This equipment, shipped to Voda Donbassa in #Donetsk, will be used for improving operations of the first lift pumping station of the South Donbass Pipelines. pic.twitter.com/C6qTnNS6j4

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) 22 марта 2018 г.

У іншому повідомленні на сторінці Делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні у Twitter, опублікованому вчора, наголошується, що “підтримуючи компанію “Вода Донбасу” Червоний Хрест докладає всіх зусиль, щоб задовольнити базові потреби тисячі людей з обох боків лінії розмежування”.

The first lift pumping station of the South Donbass Pipelines supplies #water to 5 filtration stations, incl. #Donetsk Filter Station. Supporting Voda Donbassa company, we ensure that the basic need of 1000s of people on both sides of the contact line is covered.#WorldWaterDay pic.twitter.com/YmCI0H5Fmm

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) 22 марта 2018 г.