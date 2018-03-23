"Фокстрот" сплатив більше 0,5 млрд податків до держбюджету в 2017 році

Компанії торговельної мережі «Фокстрот» за підсумками січня-грудня 2017 року виплатили сумарно 534 781 357 гривень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Це на 30% більше, ніж минулого року.

У «Фокстроті» відзначили, що статус одного з найбільших продавців, а значить й одного з найкрупніших платників податків у галузі мультиканального ритейлу зобов’язує надавати галузі приклад соціальної відповідальності.

«Сплату податків розуміємо як першочерговий показник нашої соціальної відповідальності, - говорить В’ячеслав Поврознік, виконавчий директор мережі «Фокстрот». – Наша задача - працювати ефективно та з дотриманням законодавства, створювати робочі місця та сплачувати податки, за рахунок яких українці будуть мати якісні державні послуги (освіта, медицина, соцзахист), якісну інфраструктуру (дороги, громадський транспорт, школи, поліклініки, лікарні, дитячі садочки), надійну оборону тощо.

За даними експертів проекту «Ціна держави» 0,5 мільярда податків вистачить на забезпечення навчання 23 тис. учнів середньої школи (на рік) або побудову 2 тис дитячих майданчиків, або на облаштування 500 місць відпочинку (лавочками, урнами, пішохідними доріжками, озелененням тощо), або вистачить на забезпечення шкіл 21 тисячею комп’ютерних комплексів.

У 2017 році «Фокстрот» реалізовував низку власних освітніх та спортивних соціальних проектів: у рамках соціального проекту «Школа безпеки» популяризував створений спеціально для Уроків безпеки 4-серійний мультсеріал про правила поведінки дитини у побуті «Фокс і Трот поспішають на допомогу» (творчий продукт має гриф МОН України «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах»), є партнером Української прем’єр ліги з футболу та Міжнародного фестивалю з бально-спортивного танцю «Парад надій».

Довідка: мережа "Фокстрот. Техніка для дому" станом на березень -2018 налічувала 158 супермаркетів в 90 містах України торговельною площею 151 тис. кв. м. Кількість учасників програми лояльності "Фокс клуб" на грудень-2017 досягла 7 млн ​​осіб.