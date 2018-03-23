Франція виділить €500 тис. на гуманітарні проекти на Донбасі

Франція виділяє €500 тис. на гуманітарні проекти на Донбасі, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу... Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які працюють там. Франція виділяє 500 тисяч євро", - сказав Ж.-І.Ле Дріан на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в п'ятницю в Києві.

Він висловив стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбасі. "Хочу висловити наше занепокоєння ситуацією, яка зберігає критичний характер, жертвами якої мало не щотижня стають люди, які перебувають у заручниках і страждають від нестерпних умов існування", - додав міністр.

За словами Ж.-І. Ле Дріана, кошти будуть виділені на реалізацію проектів із забезпечення продуктової безпеки місцевого населення, а також на проект по відновленню школи в м. Красногорівка Мар'їнського району Донецької області та відновлення резервуарів на водонапірній станції м. Попасної Луганської області.