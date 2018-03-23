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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Країни ЄС застосують заходи проти РФ через Солсбері наступного тижня, - Туск

23 березня, 2018 - 17:26
Фото Reuters

Низка держав-членів Євросоюзу з наступного тижня почнуть запровадження додаткових заходів проти РФ на національному рівні через отруєння у Солсбері.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає ЄП.

"Дії держав-членів у відповідь на дії Росії можуть початися вже в понеділок. Я не буду коментувати рішення детально, але за результатами наших вчорашніх дискусій я очікую, що низка країн-членів запровадять додаткові заходи про Росії. Це означає, що наші дії не завершені", - сказав Туск.

Він зазначив, що Євросоюзу було важко підготуватися до такої поведінки РФ і надати адекватну відповідь після атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини, адже подібної ситуації раніше не було.

"Наше завдання бути якомога єдиними і нам це вдалося. Відомо, що у нас є різні традиції, різні інтереси, які залежать від географічного розташування, від політичної ситуації щодо Росії. Тому не так легко тримати разом групу з 28 країн", - додав він.

Нагадаємо, що ЄС відкликає з Москви посла для консультацій через отруєння в Солсбері.

Джерело: Європейська правда

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