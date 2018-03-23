Марчук: Підготовку до перехідного періоду на сході України треба починати вже зараз

Сьогодні в Києві відбувся круглий стіл «Міжнародні перехідні адміністрації – досвід, можливості та ризики для України», за участі Посла Вольфганга ПЕТРІЧА, який був Верховним представником по Боснії та Герцеговині та спеціальним представником ЄС у Боснії. Посол поділився власним досвідом реалізації перехідного періоду в момент налагодження стосунків між конфліктуючими сторонами. В діалозі приймали участь й інші політики, дипломати та експерти.

Це вже друга за ліком Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

«Світова практика знає, що коли держава готова і у неї розроблені всі механізми, процедури та є погодження зі всіма сторонами, тоді набагато швидше і ефективніше реалізовується так званий перехідний період, - заявив на зустрічі представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген МАРЧУК, - Незважаючи на те, що зараз нам здається, що такий перехідний період є далеким для нас, підготовку до цього процесу треба здійснювати вже зараз. На сьогодні у нас – України та РФ – немає навіть спільної позиції, яким має бути мандат миротворчої місії на сході України. Адже перехідні адміністрації – це інструмент ООН».

Нагадаємо, що ініціаторами Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» є незалежні українські громадські організації, серед них Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД), Центр з проблем безпеки та розвитку, Платформа соціальних та гуманітарних інновацій «Єдиний координаційний центр», громадський марафон #Навіщо_Нам_Бути_Разом?, в партнерстві з Міністерствами закордонних справ Швейцарії та Фінляндії, і з технічною підтримкою від CMI (Фінляндія).

Повний матеріал щодо результатів круглого столу читайте в найближчому номері «Дня».

Валентин ТОРБА