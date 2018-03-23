Мінімум 10 країн ЄС виженуть дипломатів РФ через отруєння в Солсбері

Російські розвідники і дипломати по всьому Європейському союзу будуть вигнані на наступному тижні у відповідь на використання нервово-паралітичного газу в Солсбері, що, за словами Президента Франції Еммануеля Макрона, є «нападом на європейський суверенітет».
Щонайменше, 10 країн-членів ЄС будуть змушені покинути російські чиновники, передає «The Guardian».
Очікується, що число країн, які підтримають заклик Великої Британії до дії, в найближчі тижні зросте.
«Те, що відбулося у Великій Британії, явно ніколи не було помічено раніше», - заявив Макрон в кінці саміту, де лідери ЄС одностайно погодилися з тим, що Москва «з великою ймовірністю» несе відповідальність за напад.
«Це агресія проти безпеки і суверенітету союзника, члена Європейського союзу, яка вимагає реакції», - заявив він.