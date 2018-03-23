На фестивалі Docudays UA закликали звільнити Сенцова

На відкритті фестивалю Docudays UA закликали звільнити українського політв'язня режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Громадське.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві розпочався XV фестиваль документального кіна про права людини Docudays.

Цьогоріч єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіна відбуватиметься в Києві в кінотеатрах «Жовтень» і «Україна» та в креативній спільноті IZONE на Подолі. Глядачі побачать 62 фільми з 36 країн світу, з них — 11 українських картин.