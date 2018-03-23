Польща хоче отримати компенсацію збитків від Другої світової війни

Цього року Польща планує розглянути можливість отримання від Німеччини компенсації за руйнування країни під час Другої світової війни, заявив голова МЗС країни Яцек Чапутович, повідомляє Reuters.

«Ми поговоримо про необхідність компенсувати полякам втрати, яких вони зазнали в ході Другої світової війни», - зазначив він на засіданні парламенту в своїй промові щодо выдносин Варшави і Берліна.

«Ми будемо шукати юридичних, політичних і фінансових шляхів отримання належної компенсації», - додав він.