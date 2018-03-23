Рівненщина створила гру-квест для мандрівників

У Рівненській області створили колекційну туристичну квест-гру під назвою "На власні очі" з авторськими марками-малюнками.

Як повідомляє портал "Рівненщина туристична", мета проекту - розкрити унікальний туристичний потенціал області, стимулювати розвиток внутрішнього туризму, зацікавити різні вікові групи, а особливо молодь, на власні очі побачити дива, створені природою і людьми, звернути увагу на їхній стан та заохотити до збереження, а також залучити якомога більшу кількість туристів до участі в колекційній грі через роботу з навчальними закладами та туристичними фірмами, використовуючи соціальні мережі й інші інформаційні ресурси.

Згідно з умовами гри, турист має відвідати об`єкти, які беруть в ній участь, та вклеїти унікальні марки у власний "Паспорт мандрівника". Марки та паспорт можна придбати на об`єктах або зробивши замовлення на сайті travel-passport.com.ua.

Для того, щоб взяти участь у квесті та посісти призові місця, турист повинен мати "Паспорт мандрівника". Крім того, необхідно заповнити реєстраційну форму.

Також потрібно підтвердити відвідування об’єкта в період з 01.04.18 по 31.10.18 року. Зробити це можна за допомогою фото "Паспорта мандрівника" (перша сторінка з номером і сторінки з наклеєними марками) та фото з кожного об’єкта (учасник на тлі об’єкта).

Також зазначається, що унікальний проект "Паспорт мандрівника" розповість про географію та історію подорожей, допоможе зберегти отримані враження у вигляді марки та магніту. У "Паспорт мандрівника", що захищений унікальним номером та голограмою, вносяться особисті дані власника, вклеюються зібрані ним колекційні марки та вписуються дати подорожей.

Власник “документа” для туристів, подорожуючи та збираючи свою колекцію, має можливість брати участь в ексклюзивних акціях та розіграшах цінних подарунків, які проводяться для всіх учасників проекту.