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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Ryanair підписав офіційний договір з аеропортами "Бориспіль" та "Львів"

23 березня, 2018 - 12:10
Фото Reuters

Менеджмент авіакомпанії Ryanair підписав офіційний договір з керівництвом аеропортів "Бориспіль" та "Львів."

Церемонія підписання відбулася у п'ятницю в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за участю виконавчого директора (СЕО) авіакомпанії Ryanair Майкла О'Лірі та керівників аеропортів Павла Рябікіна та Тетяни Романовської, повідомляє Укрінформ.

На підписанні договору був присутній Президент України Петро Порошенко.

Як відомо, ірландський лоукост-перевізник Ryanair відкриває 10 напрямків з Києва та ще 5 зі Львова.

Передбачено, що Ryanair запустить рейси з Києва та Львова вже у жовтні.

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