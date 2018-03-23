Легенди бувають правдивіші за історію.
Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

СБУ та ГПУ викрили групу прокремлівських хакерів

23 березня, 2018 - 22:08
Фото з відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність прокремлівських хакерів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи. Для приховування ідентифікації атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень", - зазначають в СБУ.

Крім того, в СБУ задокументували, що зловмисники за вказівкою російських спецслужб задіювали так звані "бот-ферми" для проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

Правоохоронці під час обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад п’ятдесят тисяч карток мобільних операторів різних країн, задіяних у хакерських атаках.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 Кримінального кодексу України.

Джерело: День

Більше новин

Рівненщина створила гру-квест для мандрівників
Ізраїль відкриє розслідування відносно Facebook
Мінімум 10 країн ЄС виженуть дипломатів РФ через отруєння в Солсбері
На фестивалі Docudays UA закликали звільнити Сенцова
У Франції в результаті захоплення заручників загинули 3 людини
У Вінниці відкриють ліцей для обдарованої молоді з усієї області

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 