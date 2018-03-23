Шевченківський суд Києва обирає запобіжний захід для Савченко

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, сама Надія Савченко, її прес-секретар і сестра, а також адвокати депутата.

Сторона обвинувачення проситиме для Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Суддею призначено Євгенія Сидорова.

Як повідомляв Укрінформ, Нацгвардія і Нацполіція посилили охорону приміщення Шевченківського районного суду Києва, у якому сьогодні має розглядатися обрання запобіжного заходу для Савченко. Майже все приміщення холу зайняте представниками ЗМІ, які очікують на прибуття до суду Савченко та початку засідання у справі депутата. Наразі до суду вже прибули мати, сестра, прес-секретар та адвокати Савченко.

У четвер, 22 березня, Верховна Рада дала згоду Генпрокуратурі на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Після голосування Савченко залишила свою картку для голосування працівникам апарату Верховної Ради і вийшла з будівлі парламенту.

Відразу після цього слідчий Служби безпеки України повідомив Савченко про підозру у підготовці теракту в місті Київ, вручив пам'ятку підозрюваної особи та запропонував їй пройти до управління СБУ у м. Києві для складання протоколу затримання.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня у парламенті заявив про наявність у слідства незаперечних доказів того, що Савченко особисто планувала теракт у ВР.