Східноукраїнський університет імені Володимира Даля відкриє філіал у Туреччині

Керівництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, що працює на Луганщині у Сєвєродонецьку, має наміри відкрити філіал у Туреччині. Про це «Дню» розповіла очільниця вишу – Ольга Поркуян. На її думку, це дозволить активізувати міжнародні обміни між студентами і викладачами. А молодь Луганщини зможе отримувати якісну освіту вдома і розвивати свій регіон.

Розширити науковий, культурний та мовний вплив на студентів Луганщини планують в університеті імені Володимира Даля. Ректорка вишу Ольга Поркуян озвучила журналістам грандіозні плани: відкрити у Туреччині філіал Східноукраїнського національного університету. «Закриваючись в собі, навіть в межах країни, неможливо ефективно розвиватися, - каже пані Ольга. Тому ми укладаємо угоди з багатьма закордонними університетами, дивимося на їх досвід, виконуємо спільні проекти. Сьогодні дуже важливо дозволити нашим студентам, які навчаються на спеціальностях: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент» – проходити практику закордоном. Нам цікаві спільні наукові розробки, спільні освітні проекти, міжнародне стажування наших студентів та викладачів».

Днями у Стамбулі ректорка Далівського вишу підписала угоду про співпрацю з Асоціацією університетів Близького Сходу – «KUNIB». Ця міжнародна організація об’єднує близько 70 освітніх закладів Туреччини, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Іраку, Кіпру та українського Криму. Це дасть можливість тісніше взаємодіяти з іншими університетами та отримувати подвійні дипломи, - каже Ольга Поркуян. «Подвійні дипломи зараз дуже цінуються у всьому світі. Для цього треба затвердити навчальні плани: так певний час студент навчатиметься в одній країні, а якийсь час – в іншій країні. Гадаю, що такий – тимчасовий спосіб перебування в нашому регіоні – зацікавить більше іноземних студентів».

Можливості Луганської молоді розширяться і завдяки освітній реформі, - вважає Ольга Поркуян. Вона розповіла: Лисичанський нафтохімічний технікум та Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж хочуть приєднатися до Східноукраїнського університету. Такий намір висловили трудові колективи навчальних закладів, адже мають багато спільних факультетів і спеціальностей.

Остаточне рішення про приєднання технікуму і коледжу до університету винесе Міністерство освіти. Для цього потрібно офіційне звернення обласної адміністрації. За словами Ольги Поркуян, усної домовленості вже досягнуто.

Наталія ВОЙНОВА, Луганська область