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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Сьогодні збірна України з футболу зіграє перший міжнародний матч у цьому році

23 березня, 2018 - 10:28
Фото Reuters

Футболісти національної збірної України у п'ятницю, 23 березня, проведуть свій перший у цьому році міжнародний поєдинок.

Ігровий календар-2018 "синьо-жовтих" відкриє товариський матч з командою Саудівської Аравії, який пройде на Муніципальному стадіоні в іспанській Марбельї, повідомляє Укрінформ.

Зустріч Україна - Саудівська Аравія о 21.00 за київським часом покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Команди вдруге зійдуться в очному протистоянні. У фінальній частині чемпіонату світу-2006 українці в Гамбургу (Німеччина) розгромили суперників з рахунком 4:0 (м'ячі забили Андрій Русол, Сергій Ребров, Андрій Шевченко та Максим Калиниченко).

Наступного вівторка, 27 березня, команда Андрія Шевченка зустрінеться у контрольному поєдинку з іншим учасником чемпіонату світу-2018 збірною Японії. Цей матч відбудеться у бельгійському Льєжі, початок заплановано на 15.20. Гру Україна - Японія також транслюватимуть "Україна" і "Футбол 1".

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