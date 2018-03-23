Суд відправив Савченко під арешт

Шевченківський районний суд Києва ухвалив застосувати щодо народного депутата Надію Савченко запобіжний захід - арешт без права застави.

Відповідне рішення суд ухвалив 23 березня, повідомляє Укрінформ.

“Суд ухвалив клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваної Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Взяти Савченко Надію під варту в залі суду. Строк дії ухвали про тримання під вартою Савченко встановити... до 20 травня 2018 року”, - сказав суддя Євгеній Сидоров.

Суддя також зазначив, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана впродовж 5 діб.

Суддя зачитував ухвалу більше години, орієнтовно з 18:00.

Раніше Надія Савченко заявила, що оголосить голодування, якщо суд залишить її під арештом.

Як повідомлялося, у суді були присутні представники сторони обвинувачення, сама Надія Савченко, її прес-секретар і сестра, а також адвокати депутата.

Сторона обвинувачення просила для Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.