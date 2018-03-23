Трамп підтвердив надання Україні $620 млн

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 23 березня, заявив, що він підписав Консолідований законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів.

Про це він заявив під час звернення у п’ятницю, передає УНН.

“Я не збираюся робити це знову”, - зазначив при цьому президент США.

Раніше у Конгресі США уклали угоду по бюджету на 2018 фінансовий рік, згідно з яким Україна буде надана допомога на суму 620,7 млн доларів.

Крім того, в рамках угоди Україна може отримати 200 млн доларів на військову допомогу.