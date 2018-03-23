Трамп відтермінував введення мит на сталь і алюміній до 1 травня

Президент США Дональд Трамп в ніч на п'ятницю підписав документ, який відкладає до 1 травня введення загороджувальних мит на сталь і алюміній для низки держав-союзників: Аргентини, Австралії, Бразилії, країн Європейського союзу, Канади, Мексики і Південної Кореї.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підставою для припинення стали чинники, включаючи триваючі обговорення про заходи щодо зниження надлишкових потужностей світового виробництва сталі та алюмінію шляхом звернення до корінних причин", - йдеться в заяві Білого дому.

Вашингтон пропонує країнам з цього списку узгодити альтернативні заходи ослаблення "загрози погіршення національної безпеки США". До 1 травня Трамп прийме рішення про те, чи зберегти для цих країн виключення з мит. Євросоюз буде вести переговори від імені всіх країн-учасниць блоку.

У документі підкреслюється, що президент зберігає право змінити мита, а його адміністрація продовжить уважно відслідковувати імпорт сталі та алюмінію з країн, для яких дію мит тимчасово призупинено.

Таким чином, з 23 березня дію мит буде поширено лише на половину обсягів імпортованих в США сталі й алюмінію.

Нагадаэмо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про рішення ввести мита в розмірі 25% на імпорт сталі і в 10% на імпорт алюмінію, звільнивши від них Мексику і Канаду. Іншим союзним країнам пропонувалося направити запит про переговори.

Лідери Євросоюзу в четвер говорили про те, що розраховують на повне звільнення від мит.

МВФ вважає, що рішення щодо введення додаткових митних платежів на імпорт сталі та алюмінію до США загрожує дисбалансом і втратами як на зовнішніх ринках, так і всередині Сполучених Штатів

Раніше також повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі направило лист до вищого керівництва США щодо виключення української металургійної продукції з-під дії додаткового 25% ввізного мита на металопродукцію.