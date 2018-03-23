Трамп звільнив радника з нацбезпеки Макмастера та призначив нового

Президент США Дональд Трамп звільнив радника з національної безпеки Герберта Макмастера та замінить його колишнім послом США в ООН Джоном Болтоном. Про своє рішення американський очільник повідомив у Twitter.

"Я радий повідомити, що з 9 квітня Джон Болтон буде моїм новим радником з національної безпеки. Я дуже вдячний за роботу генералу Макмастеру, який виконав велику роботу і завжди залишиться моїм другом", - написав Трамп.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

Видання The Washington Post повідомило про наміри Трампа звільнити Макмастера минулого тижня. В лютому минулого року Макмастер замінив на посаді Майкла Флінна, який подав у відставку через скандал про контакти з Росією, передає ЄП.

Болтон, призначення якого не вимагає схвалення Сенату США, стане третім радником з питань національної безпеки Трампа за 14 місяців. Як наголошує BBC, Болтон десятиліттями був "яструбом" зовнішньої політики у республіканських колах, працював в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого і Джорджа Буша-молодшого.

Раніше Болтон виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.

Буш-молодший призначив Болтона послом США в ООН, у приватних колах дипломати окреслювали його стиль як "грубий". Болтон допоміг вибудувати версію, що Саддам Хусейн володів зброєю масового знищення, яка виявилась неправдивою.

Новий радник Трампа у газетних публікаціях підтримує вторгнення в Ірак та використання військової сили проти Північної Кореї та Ірану.

Звільнення Макмастера – одне з останніх гучних у Білому домі. 13 березня Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.