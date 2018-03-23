У Франції масово протестують проти реформ Макрона

Профспілка працівників державного сектору оголосила мобілізацію учасників протесту в столиці Франції, щоб виступити проти реформ державної служби, повідомляє AFP.

«На бульварі Бомарше, біля площі Бастилії поліція використовувала для приборкання натовпу сльозогінний газ і водомети», - вказують очевидці.

Зараз точна кількість протестуючих не називається, протести тривають, в натовпі час від часу підпалюють димові шашки.

Протести відбулися або досі відбуваються в 36 містах країни, в цілому вони зібрали близько 110 тисяч людей, зокрема в Нанті - від 8,5 до 10 тисяч чоловік, в Канах - 6 тисяч, в Марселі, Руані, Перпіньяні - по 5 тисяч, Орлеані - 4 тисячі.

До протестів працівників державного сектора приєдналися залізничники. Також сьогодні оголосили страйк працівники шкіл.

На перонах і зупинках утворилися значні скупчення пасажирів, які бажали втиснутися в громадський транспорт, який прибував із значними перервами і далеко не за графіком звичного руху.

Авіакомпанія Air France має намір в п'ятницю приєднатися до загальної страйку. Зокрема, в страйку братимуть участь 35% пілотів, 31% стюардес і 29% наземного персоналу. У компанії говорять, що зможуть здійснити 75% від запланованих рейсів.