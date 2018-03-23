У Франції озброєний чоловік захопив заручників, відомо про 1 жертву

Сьогодні, в п'ятницю 23 березня, в місті Треб, що на півдні Франції, в одному з міських супермаркетів озброєний чоловік захопив заручників. Про це повідомляє Le Telegramme.

Згідно з інформацією видання, озброєний чоловік увійшов в супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.

На даний момент міська влада перекрила в'їзд в район, де знаходиться захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.

Повідомляється, що терорист заявив про свою приналежність до ІГІЛ. Пізніше видання ledauphine.com привело слова свідка нападу, який заявив, що нападник кричав "Аллах акбар", перш ніж почав стріляти.

Інцидент вже прокоментувало Міністерство внутрішніх справ Франції. В офіційному Twitter відомства з'явилося повідомлення, згідно з яким поліція продовжує працювати на місці події. Пріоритетом операції є порятунок заручників.

"Подробиці встановлюються. Не поширюйте непідтверджені чутки", - уточнили в міністерстві.