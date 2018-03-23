У Генічеську нелегальні таксисти мітингували проти влади і напали на журналіста

Учора, 22 березня, у Новоолексіївці і Генічеську на Херсонщині організована група нелегальних перевізників влаштувала мітинги протесту біля адміністративних будівель у центрі селищ. Таксисти вимагали «дати їм спокій», були налаштовані агресивно і навіть напали на генічеського журналіста Геннадія Осьмака, який знімав спілкування таксистів з представниками Генічеської РДА і поліції. Про це «Дню» розповів редактор видання «Новий візит» Геннадій Осьмак.

За словами журналіста, таксисти були незадоволені тим, що Генічеська райдержадміністрація видала тимчасові дозволи на автобусні перевезення з залізничного вокзалу Новоолексіївки та Генічеська до КПВВ «Чонгар». «Нелегали виступили проти такої конкуренції. Наскільки я знаю, на КПВВ вони зупиняли і розгойдували автобуси, які перевозили людей за тимчасовими дозволами, виданими до оголошення конкурсу до офіційного перевезення», – говорить Осьмак.

«Ці люди – фактично організована злочинна група, яка добре скоординована і діє по команді, – продовжує Осьмак. – Думаю, проблему нелегальних перевезень необхідно було вирішувати ще 2-3 роки тому, коли всі схеми тільки зароджувались. Тепер це зробити складно. У нелегалів все домовлено. Відомо, що пасажирів для них формують ще у потягах і кажуть, що це єдиний варіант добратися до КПВВ».

Агресивно налаштованим протестувальникам не сподобалось, що їх знімають на камеру і вони вирішили завадити Осьмаку. В результаті журналіста шарпали за руки і порвали куртку. «Поліцейські спочатку майже не реагували, навіть сказали мені, щоб я не провокував їх, хоча я просто робив свою роботу – записував відео, – каже Геннадій Осьмак. – Я написав заяву про перешкоджання журналістській діяльності, і сьогодні мені повідомили, що за моїм зверненням відкрите кримінальне провадження. Я працюю тут 27 років, але такого ще не було».

Реакції представників місцевої влади на цей інцидент поки немає. З неофіційних джерел відомо, що в РДА хочуть збільшити присутність силовиків у Генічеському районі для контролю ситуації. Представник президента в АР Крим Борис Бабін, який раніше заявляв про боротьбу з нелегалами, написав на своїй сторінці у Facebook, що «у Генічеському районі органи державної влади розписалися у спільній та одностайній, наполегливій позиції, що полягає у категоричній відсутності бажання впорядкувати автомобільні перевезення до КПВВ».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото з сайту vizit.ks.ua