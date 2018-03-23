У Конгресі США схвалили закон про збільшену фінансову допомогу Україні

У четвер, 22 березня, Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, згідно з яким Україні буде надано допомогу на суму 620,7 млн доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на сторінці в Facebook.

Як повідомили в посольстві, розмір фінансової допомоги Україні на 2018 фінансовий рік збільшено порівняно з минулим роком. Зокрема, витрати на українську оборону збільшено на 50 млн доларів - до 200 млн доларів.

Дані кошти будуть направлені на фінансування конкретних проектів: підготовка військовослужбовців, надання військової техніки і спорядження, летального зброї оборонного характеру, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка Збройних сил України.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,700 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати 2017 року.

Збільшене фінансування спрямоване на посилення підтримки України у сфері безпеки за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Також зазначено, що перед вступом у силу консолідований закон про бюджетних асигнуваннях на 2018 рік повинен бути схвалений Сенатом і Палатою представників і підписаний президентом США.

Зазначимо, що 12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передачі летального зброї.

Крім того, виділені кошти підуть на підготовку військових медиків і посилення боєздатності повітряних і військово-морських сил. Також вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні кошти, кораблі прибережної дії і берегової охорони.