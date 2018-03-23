У Китаї заборонили публікувати або поширювати пародійні відео

Китайський регулятор ЗМІ розповсюдив директиву із забороною сайтам публікувати або поширювати відеоролики, що "спотворюють, висміюють чи зневажливо ставляться до робіт класичної літератури та мистецтва".

Про це повідомляє китайське державне агентство новин Xinhua із посиланням на директиву.

"У четвер китайський регулятор ЗМІ поширив директиву, в якій ідеться про заборону сайтам публікувати або поширювати відеоролики, що спотворюють, висміюють чи зневажливо ставляться до робіт класичної літератури та мистецтва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з директивою, сайти не повинні довільно повторно редагувати або перезавантажувати роботи, радіо- й телепрограми або оригінал онлайн-подкастів.

Директива також просить місцеві органи пильніше стежити за повторно редагованими програмами, включаючи ті, які завантажені звичайними громадянами, і видаляти ті, які є "проблемними".

Програмних продюсерів просять перевіряти кваліфікацію потенційних спонсорів перед підписанням контракту і не співпрацювати з відомствами, які пропонують програми без ліцензії.

Як уточнює Reuters, директива була позначена як "дуже термінова" для виконання.

Зазначається, що попри сильну цензуру, в Китаї існують багато онлайн-блогерів, які досить часто висвітлюють гумористичні події, часто на ризиковані теми. Однак їх пости часто видаляють.

Reuters підкреслює, що це рішення було ухвалене після того, як нещодавно китайський парламент скасував обмеження терміну перебування на посаді лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Комуністична партія Китаю також вирішила збільшити вплив на медіа, передавши контроль над кіно, новинами та публікаціями потужному відділу з публікацій.